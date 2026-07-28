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Yol çalışmaları sürüyor: Sürücülere uyarı

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu, 0-13. kilometreleri Hendek-Akyazı kavşakları mevkisinde yürütülen üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer güzergahtan iki yönlü sürdürülüyor. Çalışmalar kapsamında Kuzey Marmara Otoyolu Akyazı Kavşağı'ndan İstanbul istikametine giriş de kapatıldı.

Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun 3-5. kilometrelerinde köprü genleşme derzi çalışması sebebiyle emniyet şeridi ve birinci şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Bu kesimde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önem taşıyor.

Aksaray-Nevşehir yolunun 29.-31. kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışmaları dolayısıyla bölünmüş yolun Aksaray-Nevşehir yönü araç trafiğine kapatılarak, ulaşım diğer güzergahtan iki yönlü ve servis yolundan devam ediyor.

Ankara-Konya yolunun 39-41. kilometreleri yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılarak ulaşım Konya-Ankara istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Adana-Ceyhan yolunun 30-31. kilometrelerinin (Suluca mevkisi) sol taşıma kolu yol yapım çalışmaları sebebiyle trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Kırıkkale-Yozgat yolunun 68-71. kilometrelerinin muhtelif kesimlerinde bordür çalışması dolayısıyla şerit daraltması yapılıyor. Bu kesimde sürücülerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Amasya-Turhal yolunun 61-62 . kilometreleri yol yapım çalışmaları nedeniyle Amasya yönünde trafiği kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Elazığ-Malatya yolunun 38-42. kilometrelerinde ulaşım, üst yapı yenileme çalışmaları sebebiyle kontrollü sürdürülüyor.

Seydikemer-Söğüt yolunun 4-49. kilometrelerinde sathi kaplama ve onarım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önem taşıyor.

Balıkesir-İzmir yolunun 55-56. kilometrelerinde köprü genleşme derzi bakım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü devam ediyor.

Kaynak: AA
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