Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kurban Bayramı tatili nedeniyle yarın saat 00.00'a kadar (pazartesiyi salıya bağlayan gece) Kurumun sorumluluğu altındaki otoyollar (Yap-işlet-devret yöntemiyle işletilenler hariç) ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler ücretsiz yapılacak.

Edirne-Kırklareli yolunun 11-22. kilometrelerindeki yapım ve onarım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Kaman-Kırşehir yolunun 0-2.kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Tirebolu-Doğankent yolunun 9-12. kilometrelerinin muhtelif kesimlerinde yapım ve genişletme çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten ve kontrollü sürdürülüyor.

Manisa-Turgutlu yolunun 11-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Turgutlu istikametindeki sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Tokat-Niksar yolunun 27-32. kilometreleri ile Göksun-Elbistan yolunun 22-48. kilometrelerindeki yapım, Bursa-Karacabey yolunun 18-19. kilometrelerindeki heyelan önleme çalışmaları dolayısıyla bu kesimlerde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Alanya-Hadim-Taşkent yolunun 37-38, Beyşehir-Isparta yolunun da 25-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.