"Kara Tahta" ilk bölümü ile Çarşamba günü TRT 1'de başlıyor…

TRT'nin iddialı yapımları arasında gösterilen "Kara Tahta", 30 Mart Çarşamba akşamı saat 20.00'de ilk bölümüyle izleyici ile buluşacak.

"Kara Tahta" dizisinde Irmak'ı Miray Daner, Atlas'ı Furkan Andıç canlandırırken, Cengiz Bozkurt ise Arif Hoca karakterleri ile karşımıza çıkacak.

Peki, tanıtımları ile büyük merak uyandıran dizinin ilk bölümünde neler olacak?

"Aşkın için mi, intikam için mi… yoksa öğretmen olmak için mi? Neden döndün Atlas…"

"Atlas; doğduğu, aşık olduğu, ölüme itildiği kente öğretmen olarak geri döner. Kendisini geçmişe bağlayan köklerin zaman içerisinde zayıflamasının başına neler getireceğinden habersizdir. Şehrin güzeller güzeli Irmak'ı da seneler önce geride bıraktığını sandığı Atlas'ın karşısına çıkmasıyla darmadağın olur.

Bekir ise Atlas ile Irmak'ın hikayesinde Irmak'ın aşığı olarak ölmeyi ve öldürülmeyi göze alır. Atlas, Irmak ve Bekir'in karşı karşıya geldiği bu dünya bambaşka bir hayatın habercisidir. "

Kadrosunda; Miray Daner, Furkan Andıç, Cengiz Bozkurt, Kerem Aslanoğlu, Yasemin Yazıcı, Selen Uçer, Çiçek Dilligil, Mine Tüfekçioğlu, Nizam Namıder gibi birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar otururken, senaryosunu ise Erkan Birgören kaleme alıyor.

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