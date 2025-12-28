Haberler

Bitlis'te kar nedeniyle 290 köy yolu ulaşıma kapandı

Bitlis'te kar nedeniyle 290 köy yolu ulaşıma kapandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis'te etkili kar yağışı nedeniyle kara saplanan araçlar, polis ekipleri tarafından kar kürekleri ile kurtarıldı. Sürücüler, kış koşullarında dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

KARA SAPLANAN ARAÇLARI POLİSLER KÜREKLER İLE KURTARDI

Bitlis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 290 yerleşim yerinin yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ederken, bazı araçlar da kontrolden çıkarak kara saplandı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil Şube Müdürlüğü ekipleri, kara saplanan otomobillerin önündeki karları, kar kürekleri ile temizledikten sonra çıkarttı. Araç sürücüleri, kendilerine yardımcı olan polis ekiplerine teşekkür ederken, yetkililer, sürücülerin kış şartlarına uygun lastik kullanmaları, hızlarını düşürmeleri ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
'The Bacım' lakaplı fenomen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

2,5 milyon takipçili "The Bacım" gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu! Mekanlar arasında Bebek Otel de var

Listede Bebek Otel de var! Baskında neler ele geçirildi neler
Manken Buse İskenderoğlu ve ünlü rapçi Ege Karataşlı gözaltına alındı

Miss Türkiye Güzeli ve ünlü rapçi gözaltına alındı
İsrail bayraklı kıyafet giydi! Nedeni de skandal

İsrail bayraklı kıyafet giydi! Nedeni de skandal
Hareketi ortalığı karıştırdı, Gülben Ergen'den açıklama geldi

Hareketi ortalığı karıştırdı, Gülben Ergen'den açıklama geldi
İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu! Mekanlar arasında Bebek Otel de var

Listede Bebek Otel de var! Baskında neler ele geçirildi neler
İYİ Partili Türkkan: Cezaevinden çıkan mahkumlar suç ilanları veriyor

Tahliye edilen mahkumlardan kan donduran ilanlar! İlk işleri bu oldu
Sadettin Saran'la ilgili çok konuşulacak iddia: Kongreye gidip başkanlığı bırakacak

Canlı yayında çok konuşulacak iddia: En geç ocak ayında...