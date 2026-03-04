Tokat'ta kara saplanan ambulansı İl Özel İdaresi ekipleri kurtardı
Tokat'ın Almus ilçesinde tedavi sonrası Mescit köyüne götürülen ambulans, yolculuk sırasında kara saplandı. İl Özel İdaresi ekipleri, ambulansı kurtarmak için yaklaşık bir saatlik çalışma gerçekleştirdi.
Tokat'ın Almus ilçesinde kara saplanan ambulans, İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.
Almus Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından 70 yaşındaki D.K, ilçeye bağlı Mescit köyüne götürüldüğü sırada, ambulans kara saplandı.
Ambulansın kardan çıkamaması üzerine İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım istendi.
İl Özel İdaresi ekiplerinin iş makinesiyle yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından kara saplanan ambulans kurtarıldı.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu