Haberler

Tokat'ta kara saplanan ambulansı İl Özel İdaresi ekipleri kurtardı

Tokat'ta kara saplanan ambulansı İl Özel İdaresi ekipleri kurtardı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ın Almus ilçesinde tedavi sonrası Mescit köyüne götürülen ambulans, yolculuk sırasında kara saplandı. İl Özel İdaresi ekipleri, ambulansı kurtarmak için yaklaşık bir saatlik çalışma gerçekleştirdi.

Tokat'ın Almus ilçesinde kara saplanan ambulans, İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.

Almus Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından 70 yaşındaki D.K, ilçeye bağlı Mescit köyüne götürüldüğü sırada, ambulans kara saplandı.

Ambulansın kardan çıkamaması üzerine İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım istendi.

İl Özel İdaresi ekiplerinin iş makinesiyle yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından kara saplanan ambulans kurtarıldı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu
Düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama

Türkiye'de düşürülen füzeyle ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12 yaşında ama boyu 1.80! İbrahim Tatlıses'in kızının son hali görenleri şaşırttı

İbrahim Tatlıses'in kızının son hali görenleri şaşırttı
Irak, elektrik sisteminin tamamen çökmesi nedeniyle karanlıkta kaldı

Komşu ülke karanlığa gömüldü
Uğurcan Çakır'dan Galatasaraylı taraftara unutamayacağı jest

Plakaya bakıp peşine düştü, ışıklarda hiç beklemediği bir şey oldu
4 gün 3 gece boyunca uyumadan oyun oynamanın bedelini ağır ödedi

4 gün boyunca uyumadan oyun oynamanın bedelini ağır ödedi
12 yaşında ama boyu 1.80! İbrahim Tatlıses'in kızının son hali görenleri şaşırttı

İbrahim Tatlıses'in kızının son hali görenleri şaşırttı
Bir Savaş da Afrika'da patlamak üzere! Etiyopya'dan Eritre'ye ültimatom

Tüm dünya Orta Doğu'yu izlerken bir savaş da Afrika'da patlamak üzere
Milyonlarca kişiyi bu fotoğraflarla kandırdılar

Elden ele dolaşıyor! Çok geçmeden gerçek ortaya çıktı