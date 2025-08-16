Kara Kuvvetleri Komutanlığı Devir Teslim Töreni Gerçekleşti

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 1. Ordu Komutanlığında devir teslim törenine katıldı. Orgeneral Metin Tokel, görevini Korgeneral Bahtiyar Ersay'a devretti.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 1. Ordu Komutanlığında düzenlenen devir teslim törenine katıldı.

Milli Savunma Bakanlığının Next Sosyal'deki hesabından yapılan paylaşımda, "Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 16 Ağustos 2025 tarihinde, 2025 Yılı General/Amiral Atamaları kapsamında 1. Ordu Komutanlığında icra edilen Devir Teslim Töreni'ne katıldı. Orgeneral Metin Tokel, 1. Ordu Komutanlığı görevini Korgeneral Bahtiyar Ersay'a devretti." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, devir teslime ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel
