Kara Kuvvetleri Komutanları İspanya'da Bir Araya Geldi

Güncelleme:
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, İspanya'da ikili askeri ilişkiler kapsamında görüşmeler yaptı. 20-23 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleşen ziyarette, iki komutan askeri işbirliklerini değerlendirirken, toplantılara ilişkin fotoğraflar da paylaşıldı.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, İspanya Krallığı Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Amador Ensenat y Berea ile görüştü.

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, İspanya Krallığı Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Amador Ensenat y Berea'nın davetlisi olarak 20-23 Ekim 2025 tarihleri arasında İspanya Kara Kuvvetleri Komutanlığını ziyaret etti ve ikili askeri ilişkiler kapsamında görüşmeler gerçekleştirdi." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, görüşmelere ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
