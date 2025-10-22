Kara Kuvvetleri Komutanları İspanya'da Bir Araya Geldi
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, İspanya'da ikili askeri ilişkiler kapsamında görüşmeler yaptı. 20-23 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleşen ziyarette, iki komutan askeri işbirliklerini değerlendirirken, toplantılara ilişkin fotoğraflar da paylaşıldı.
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, İspanya Krallığı Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Amador Ensenat y Berea ile görüştü.
Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, İspanya Krallığı Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Amador Ensenat y Berea'nın davetlisi olarak 20-23 Ekim 2025 tarihleri arasında İspanya Kara Kuvvetleri Komutanlığını ziyaret etti ve ikili askeri ilişkiler kapsamında görüşmeler gerçekleştirdi." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda, görüşmelere ilişkin fotoğraflara da yer verildi.
Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel