Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel, Zambiyalı mevkidaşı Korgeneral Zyeele ile görüştü

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Zambiya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Geoffrey Choongo Zyeele ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Zambiya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Geoffrey Choongo Zyeele ve beraberindeki heyet, Orgeneral Metin Tokel'i makamında ziyaret etti." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğraflara da yer verildi.