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Orgeneral Tokel, İngiliz mevkidaşı Orgeneral Walker'ı kabul etti

Orgeneral Tokel, İngiliz mevkidaşı Orgeneral Walker'ı kabul etti
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Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Birleşik Krallık Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Sir Roland Walker ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

KARA Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Birleşik Krallık Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Sir Roland Walker'ı kabul etti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Birleşik Krallık Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Sir Roland Walker ve beraberindeki heyet, 16 Haziran 2026 tarihinde Orgeneral Metin Tokel'i makamında ziyaret etti" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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