Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel, İran sınırındaki Subaşı Hudut Karakolu'nda denetim yaptı
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, İran sınırındaki 5'inci Hudut Tugay Komutanlığı Subaşı Hudut Karakolu'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu. Milli Savunma Bakanlığı, bu denetimlere ilişkin görüntüleri paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB), NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Iğdır'daki 5'inci Hudut Tugay Komutanlığı Subaşı Hudut Karakolu'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal