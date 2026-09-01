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Kara Kuvvetleri Komutanı'ndan MSÜ Diploma ve Sancak Töreni

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Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanlığı'nda 22'nci Dönem Öğrencilerinin Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katıldı.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanlığı'nda 22'nci Dönem Öğrencilerinin Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katıldı.

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, MSÜ Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanlığı'nda 31 Ağustos'ta icra edilen, 22'nci Dönem Öğrencilerinin Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katıldı."

Paylaşımda törene ilişkin görüntülere de yer verildi.

Kaynak: AA
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