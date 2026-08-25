Tokel'den Harbiyelilere Strateji Dersi

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu'na ziyarette bulundu.

Üniversitenin, NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Orgeneral Tokel'in, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu'nu ziyaret ettiği belirtildi.

Ziyaret kapsamında Tokel'in, mezun olacak harbiyeliler ile bir araya gelerek, teğmen adaylarına tecrübelerini ve dünyada değişen yeni harp stratejilerini aktardığı ifade edildi.

Kaynak: AA