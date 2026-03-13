Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel, hudut birliklerini denetledi
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Van'daki hudut birliklerini denetledi. 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı ve bazı hudut karakollarında incelemelerde bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel; 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı, Ferdi Akman Hudut Karakolu ve Kurudere Hudut Karakolunda inceleme ve denetlemelerde bulundu" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı