Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel, hudut birliklerini denetledi

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Van'daki hudut birliklerini denetledi. 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı ve bazı hudut karakollarında incelemelerde bulundu.

KARA Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Van'da hudut birliklerini denetledi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel; 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı, Ferdi Akman Hudut Karakolu ve Kurudere Hudut Karakolunda inceleme ve denetlemelerde bulundu" denildi.

