Kara Kuvvetleri Komutanı Metin Tokel, Kosova Savunma Bakanı'nı Ziyaret Etti
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, 19-20 Kasım 2025 tarihlerinde Kosova'da bulunarak Savunma Bakanı Ejup Maqedonci'yi ziyaret etti.
(ANKARA) - Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Kosova Savunma Bakanı Ejup Maqedonci'yi ziyaret etti.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 19-20 Kasım 2025 tarihlerinde Kosova'da bulunan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Kosova Savunma Bakanı Ejup Maqedonci'yi ziyaret etti.
Kaynak: ANKA / Güncel