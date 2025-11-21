Kara Kuvvetleri Komutanı Metin Tokel, Kosova Savunma Bakanı'nı Ziyaret Etti

(ANKARA) - Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Kosova Savunma Bakanı Ejup Maqedonci'yi ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 19-20 Kasım 2025 tarihlerinde Kosova'da bulunan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Kosova Savunma Bakanı Ejup Maqedonci'yi ziyaret etti.