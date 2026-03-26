Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel, Kırklareli Valisi Turan'ı ziyaret etti
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Kırklareli Valisi Uğur Turan'la makamda bir görüşme gerçekleştirdi. Ziyarette önemli askeri yetkililer de bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tokel, Vali Turan ile makamda bir süre görüştü.
Ziyarette, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, 5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Cafer Aksoytürk, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse de yer aldı.
Kaynak: AA / Özgün Tiran