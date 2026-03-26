Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel, Kırklareli Valisi Turan'ı ziyaret etti

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Kırklareli Valisi Uğur Turan'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tokel, Vali Turan ile makamda bir süre görüştü.

Ziyarette, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, 5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Cafer Aksoytürk, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse de yer aldı.