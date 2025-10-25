Kara Kuvvetleri Komutanı Metin Tokel Hakkari'de Ziyaretler Yaptı

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Hakkari'de ziyaretler yaptı.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Tokel ve 2. Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, ziyaretlerde bulunmak üzere kente geldi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik ile protokol üyelerince Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda karşılanan Tokel, beraberindekilerle 3. Piyade Tümen Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Tümende Tümgeneral Ferat Vural tarafından karşılanan Tokel, Zorlu ve Vali Çelik, komutanlığın bahçesinde fidan dikti.

Tokel, daha sonra Valiliği ziyaret ederek Vali Çelik ile makamında bir araya geldi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Çelik, Orgeneral Tokel'e teşekkür etti.