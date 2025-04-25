Kara Kuvvetleri Komutanı Bayraktaroğlu Ege Ordusu'nu Denetledi

KARA Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Ege Ordusu Komutanlığı'nda incelemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 24 Nisan 2025 tarihinde İzmir'de konuşlu Ege Ordusu Komutanlığı'nın çalışmalarını inceledi. 57'nci Topçu Tugay Komutanlığı'nda denetlemelerde bulundu. Birliklerin harbe hazırlık seviyelerini yerinde gören Orgeneral Bayraktaroğlu, yerli imkanlarla üretilen yeni nesil ateş destek, hava savunma, istihkam, muhabere sistemleri ile lojistik destek unsurlarını denetledi. Önümüzdeki dönemde icra edilecek faaliyetler ve emniyet tedbirlerine yönelik talimatlar verdi.

Haber: ANKARA,