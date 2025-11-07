Haberler

Kara Deliğin En Büyük Parlaması: 10 Trilyon Güneş Parlaklığına Eş Değer

Güncelleme:
Araştırmacılar, bir kara delikte kaydedilen en büyük parlamanın zirve noktasında 10 trilyon Güneş'in parlaklığına ulaştığını tespit etti. Bu parlamanın, kara deliğin büyük bir yıldızı parçalayarak meydana geldiği öne sürülüyor.

Araştırmacılar, bir kara delikte bugüne kadar kaydedilen en büyük parlamanın, en parlak noktasında 10 trilyon Güneş'in parlaklığına eş değer olduğunu tespit etti.

ABD'deki California Teknoloji Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, araştırmacılar, 2018'de keşfedilen bir kara delikte hala gözlemlenebilen bir parlamayı geriye dönük olarak inceledi.

Araştırmacılar, bu parlamanın bugüne kadar kayıtlara geçen kara delik parlamalarından 30 kat daha parlak olduğunu, zirve yaptığı noktada 10 trilyon Güneş'in parlaklığına ulaştığını saptadı.

Böyle büyük bir parlamaya neyin neden olduğunu belirlemeye çalışan araştırmacılar, kara deliğin, Güneş'ten en az 30 kat büyük bir yıldızı parçalara ayırarak yavaşça içine çekmiş olabileceğine işaret etti.

Araştırmanın sonuçları, "Nature Astronomy" adlı dergide yayımlandı.

Kaynak: AA
