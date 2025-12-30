Haberler

Muş'ta mezrada rahatsızlanan öğretmen, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı

Muş'ta mezrada rahatsızlanan öğretmen, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş'un Korkut ilçesindeki Doğular mezrasında kar nedeniyle zor durumda kalan öğretmen, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin özverili çalışmalarıyla hastaneye ulaşmayı başardı.

Muş'un Korkut ilçesinde kar nedeniyle araçların ilerlemekte güçlük çektiği mezrada rahatsızlanan öğretmen, sağlık ekiplerinin çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye bağlı Demirci köyü Doğular mezrasında görev yapan kadın öğretmen Ö.T, nefes darlığı şikayetiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Kar nedeniyle ulaşımda güçlük yaşanan mezraya yönlendirilen UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri, paletli ambulansla uzun uğraşın ardından mezraya ulaştı.

Ekipler, ilk müdahalesini lojmanda yaptıkları öğretmeni paletli ambulansla Karakale köyüne getirdi. Burada bekletilen diğer ambulansa nakledilen öğretmen, Korkut Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı.

UMKE İl Sorumlusu Yavuz Süne, bölgedeki yoğun kar yağışı nedeniyle normal ambulansla mezraya ulaşmanın mümkün olmadığını belirterek, "Bunun üzerine paletli ambulansımız ile yola çıktık. Hastamıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." dedi.

Köy sakinlerinden Ahmet Taş da desteklerinden dolayı sağlık ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ömer Varlık - Güncel
Futbolda bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan Erden Timur tutuklandı

Aralarında Erden Timur'un da olduğu 29 kişi hakkında karar
ABD Başkanı Donald Trump: F-35'leri Türkiye'ye vermeyi düşünüyoruz

Trump'tan "Türkiye'ye F-35'leri verecek misiniz?" sorusuna yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fabrikada yürek yakan ölüm! Talaş silosuna düştü

Fabrikada yürek yakan ölüm! Talaş silosuna düştü
Bursaspor durmuyor! Bu kez Fenerbahçe'nin eski yıldızına imza attırdılar

Bursaspor durmuyor! Bu kez de Fenerbahçe'nin eski yıldızını aldılar
Gazeteci Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı

Tutuklu Fatih Altaylı hakkında karar verildi
Sadettin Saran'ın yaptırdığı ikinci test temiz mi? Başsavcılıktan açıklama var

Saran'ın yaptırdığı ikinci testle ilgili Başsavcılıktan açıklama
Fabrikada yürek yakan ölüm! Talaş silosuna düştü

Fabrikada yürek yakan ölüm! Talaş silosuna düştü
Eski Fenerbahçeli Andrew Goudelock, Yunanistan'da gözaltına alındı

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Yunanistan'da gözaltına alındı
Galatasaray'ın Lookman transferindeki güvencesi Victor Osimhen

Dünyaca ünlü yıldızı Galatasaray'a ikna ediyor