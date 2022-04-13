Kar yolları trafiğe kapattı
İhlas Haber Ajansı - Şahap Çakır - Güncel
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Kar yolları trafiğe kapattı Erzurum - Kars karayolu ulaşıma kapandı Erzurum'da etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımı da olumsuz olarak etkiliyor.
ERZURUM (İHA) - Kar yolları trafiğe kapattı
Erzurum - Kars karayolu ulaşıma kapandı
ERZURUM - Erzurum'da etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımı da olumsuz olarak etkiliyor.
Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Erzurum - Kars karayolu Pasinler ilçesinde çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Karayolları ekipleri yollarda karla mücadele çalışması yaparken devrilen iki Tır yolun trafiğe kapanmasına neden oldu.
Erzurum - Kars karayolu kısa süreli trafiğe kapanırken trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.