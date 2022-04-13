ERZURUM (İHA) - Kar yolları trafiğe kapattı

Erzurum - Kars karayolu ulaşıma kapandı

ERZURUM - Erzurum'da etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımı da olumsuz olarak etkiliyor.

Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Erzurum - Kars karayolu Pasinler ilçesinde çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Karayolları ekipleri yollarda karla mücadele çalışması yaparken devrilen iki Tır yolun trafiğe kapanmasına neden oldu.

Erzurum - Kars karayolu kısa süreli trafiğe kapanırken trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.