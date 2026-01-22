Altınözü ilçesinde takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Hatay'ın Altınözü ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada sürücü ve yanındaki kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
U.Y'nin kullandığı 31 HU 472 plakalı otomobil, kar yağışının etkili olduğu Dokozdal-Hanyolu mahalleleri arasındaki yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Takla atan araçtaki sürücü ve yanındaki kişi yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Altınözü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
