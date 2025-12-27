Haberler

Erzurum'da kayganlaşan yolda devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Erzurum-Ağrı kara yolunda etkili olan kar yağışı, kayganlaşan yolda bir otomobilin devrilmesine sebep oldu. Sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Erzurum'da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkan otomobilin devrilmesiyle sürücüsü yaralandı.

N.B. idaresindeki 27 AFL 80 plakalı otomobil, Erzurum- Ağrı kara yolu Canlı Hayvan Borsası mevkisinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü, sağlık ekibince Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kar yağışı nedeniyle Erzurum-Ağrı kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
