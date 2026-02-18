Haberler

Erciyes'te Mahsur Kalan 12 Kişi AFAD Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Kayseri'de etkili olan kar yağışı sonucunda mahsur kalan 12 kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak güvenli alanlara tahliye edildi.

Kayseri'de sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası ulaşıma kapanan Erciyes kara yolunda şiddetli tipide mahsur kalan 12 kişi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Bölgede etkili olan yoğun tipi ve kar yağışı sonrası Erciyes Kayak Merkezi'ne ulaşımı sağlayan Develi- Kayseri karayolunda mahsur kalan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar sonrası bölgeye 2 araç ve 9 personelden oluşan Kayseri İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne (AFAD) bağlı ekipler sevk edildi. 4 ayrı noktada mahsur kalan 12 kişi AFAD ekipleri tarafından oteller bölgesindeki güvenli alanlara ve Erciyes Jandarma Sosyal Tesislerine tahliye edildi. Ekiplerin tedbir amaçlı bölgede bekletildiği belirtildi.

Haber-Kamera: KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
