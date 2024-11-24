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Kar Yağışı Nedeniyle Kapalı Yollarda Sağlık Ekipleri Seferber Oldu

Kar Yağışı Nedeniyle Kapalı Yollarda Sağlık Ekipleri Seferber Oldu
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Tokat'ta kar yağışı nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köylerdeki hastalar, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla hastaneye ulaştırıldı. Erbaa ve Başçiftlik ilçelerindeki hastalar, açılan yollar sayesinde sağlık hizmetine kavuştu.

Tokat'ta kar yağışı nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köylerdeki hastalar, İl Özel İdaresi ekiplerince yol açılarak hastaneye kaldırıldı.

Erbaa ilçesine bağlı Tandırlı köyünde yaşayan Hatice Çelik'in rahatsızlanması üzerine ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine haber verdi.

Çalışma başlatan İl Özel İdaresi ekipleri, yaklaşık 2,5 saatlik çalışma sonucu köy yolunu ulaşıma açtı. Sağlık ekiplerince Çelik, Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Başçiftlik ilçesine bağlı Sarıağıl köyünde rahatsızlanan Zühre Dikici'nin ailesi de sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

İl Özel İdaresi ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatlik çalışması sonucu köy yolu ulaşıma açılarak, Dikici ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
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