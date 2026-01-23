Haberler

Batman'da yolu kapalı köyde 62 yaşındaki hasta ekiplerin yardımıyla hastaneye ulaştırıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'ın Sason ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapalı kalan köyde, solunum sıkıntısı çeken 62 yaşındaki Musa Algan, ekiplerin yardımıyla hastaneye ulaştırıldı. İlk müdahale evde yapıldıktan sonra hasta hastaneye sevk edildi.

Batman'ın Sason ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan hasta, ekiplerin yardımıyla hastaneye ulaştırıldı.

Altıdere köyünde solunum sıkıntısı ve göğüs ağrısı şikayeti bulunan 62 yaşındaki Musa Algan'ın rahatsızlanması üzerine, yakınları 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

Yönlendirilen ambulansın kar ve tipiden yolu kapanan köye gidememesi üzerine, bölgeye İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri sevk edildi.

Yolun açılmasıyla köye ulaşan sağlık ekibi, hastaya evinde ilk müdahaleyi yaptı.

Algan, daha sonra Sason Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Metin Özmen - Güncel
14 ünlünün testi pozitif çıktı

14 ünlünün testi pozitif çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Foyası ortaya çıkınca genç kıza iş teklifinde bulundu

Foyası ortaya çıkınca genç kıza iş teklifinde bulundu
Ümit öldü, yengesi tutuklandı! 'Hepinizi keserim' paylaşımı kan dondurdu

Ümit öldü, yengesi tutuklandı! Yaptığı paylaşım kan donduran cinsten
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
Ne madalya ne prim! Şampiyon olan Senegalli topçulara asıl sürprizi cumhurbaşkanı yaptı

Şampiyon olan Senegalli topçulara asıl sürprizi cumhurbaşkanı yaptı
Foyası ortaya çıkınca genç kıza iş teklifinde bulundu

Foyası ortaya çıkınca genç kıza iş teklifinde bulundu
Nefes kesen anlar: Timsahın saldırdığı bufalo mucizevi şekilde kurtuldu

Nefes kesen anlar: Timsahın saldırdığı bufalo mucizevi şekilde kurtuldu
Pakistan'da çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı

Pakistan'ı karıştıran görüntü