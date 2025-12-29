Haberler

Valilikler Art Arda Duyurdu: 11 İlde Eğitime Kar Engeli

Güncelleme:
Yurt genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Türkiye'nin 11 ilinde ve bazı ilçelerinde eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildi. Valilik ve kaymakamlıklar, olumsuz hava koşulları sebebiyle tüm okulların tatil edildiğini duyurdu.

(ANKARA) - Yurt genelinde pek çok bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle 11 il genelinde ve bazı illerin ilçelerinde eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildi.

Türkiye'yi etkisine alan kar yağışı nedeniyle valilik ve kaymakamlıklardan yapılan açıklamalarda bazı il ve ilçelerde 30 Aralık Salı günü eğitim ve öğretime ara verildiği bildirildi.

Diyarbakır, Mardin, Hakkari, Van, Siirt, Batman, Şırnak, Kastamonu, Bolu, Karabük valilikleri olumsuz hava koşullarının etkisiyle ulaşımda oluşabilecek risklere karşı tüm okulların tatil edildiğini açıkladı. Elazığ Valiliği ise 2 gün süreyle eğitime ara verildiğini duyurdu.

Artvin'in Şavşat ilçesinde kar, don ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Zonguldak'ta ise "taşımalı eğitime" kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın ara verildi.

