Batman'da yolu kapalı köydeki 81 yaşındaki hasta ekiplerin yardımıyla hastaneye ulaştırıldı

Güncelleme:
Batman'ın Sason ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan 81 yaşındaki hasta, sağlık ekiplerinin yardımıyla hastaneye ulaştırıldı. İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yolu açarak sağlık ekibinin olay yerine ulaşmasını sağladı.

Batman'ın Sason ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan hasta, ekiplerin yardımıyla hastaneye ulaştırıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaleyolu köyü Sarıgan mezrasında yaşayan 81 yaşındaki Hasiye Aksoy'un rahatsızlanması üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Yönlendirilen ambulansın kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köye gidememesi üzerine, bölgeye İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri sevk edildi.

Yolun açılmasıyla köye ulaşan sağlık ekibi, hastaya evinde ilk müdahaleyi yaptı.

Aksoy, daha sonra sağlık ekibince Sason Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Metin Özmen - Güncel
