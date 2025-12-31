Haberler

Adıyaman'da çocukların kar keyfi

Güncelleme:
Adıyaman'ın Gerger ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası okullar tatil olunca çocuklar kayarak ve eğlenerek karın tadını çıkardı.

ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde, etkili olan kar yağışı sonrası okulların da tatil olmasıyla çocuklar gönüllerince eğlendi.

Adıyaman'da gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Tatili fırsat bilen çocuklar baklava tepsisi, palet ve varilleri kesip kayarak, kar yağışının keyfini çıkardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

