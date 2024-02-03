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Kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan hamile kadın kurtarıldı

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Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan hamile kadın, İl Özel İdare ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı. Ş.N. ve bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan hamile kadın, İl Özel İdare ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

İlçeye 32 kilometre uzaklıktaki Nahırkıran köyünde yaşayan Ş.N'nin rahatsızlanması üzerine, yetkililere haber verildi.

Bölgede 2 gündür etkili olan kar ve tipi nedeniyle kapanan köy yolunun açılması için İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu yolu açılan köye ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri, köyde hamile kadının doğumunu sağladıktan sonra kadını ve bebeğini Tuzluca Devlet Hastanesine kaldırdı.

Ş.N. ve bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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