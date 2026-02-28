Haberler

Kars'ta ekipler yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan kadın için seferber oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ın Arpaçay ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan 55 yaşındaki hasta, ekiplerin zorlu çabasıyla hastaneye ulaştırıldı. Yakınları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilen olayda, İl Özel İdaresi ekipleri yolu açarak sağlıkçılara ulaşım sağladı.

Kars'ın Arpaçay ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan 55 yaşındaki hasta, ekiplerce hastaneye ulaştırıldı.

Kentte etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları ulaşımda aksamalara yol açıyor.

Melikköy köyünde rahatsızlanan İbare Sultan Doğan'ı kar ve tipi nedeniyle hastaneye götüremeyen yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulans, kardan yolu kapanan köye gidemedi.

Bunun üzerine bölgeye gelen İl Özel İdaresi ekipleri, yolu açarak sağlıkçıların köye ulaşmasını sağladı.

Ekipler, vatandaşların yardımıyla hastayı ambulansa alarak ilk müdahaleyi yaptı.

Kar nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken ambulansa yol boyunca eşlik eden ekipler, halat yardımıyla sürekli destek verdi.

Doğan, yoğun uğraşlar sonucu Arpaçay Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik
Orta Doğu'da yeni savaş! ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor

ABD ve İsrail saldırdı, İran'dan güçlü karşılık geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'ın Bahreyn'deki ABD donanma üssünü vurduğu anlar kamerada

Canlı yayında savaş! ABD donanma üssünün vurulduğu anlar kamerada
Ecel terleri döktüğümüz maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Sakin sakin otururken televizyonda gördüğüne dayanamadı
Serdal Adalı, Kocaelispor maçını taraftarlarla izleyecek

Maç öncesine damga vuran kare!
Galatasaray taraftarını delirten Fatih Terim sansürü

O parmağın kimi kapattığını öğrenince inanamayacaksınız
İran'ın Bahreyn'deki ABD donanma üssünü vurduğu anlar kamerada

Canlı yayında savaş! ABD donanma üssünün vurulduğu anlar kamerada
Savaş şiddetleniyor: İran'dan İsrail'e misilleme geldi

Savaş şiddetleniyor: İran'dan beklenen hamle geldi
İsrail: İran Devrim Muhafızı Komutanı Muhammed Pakpur öldürüldü

İsrail: İran Devrim Muhafızı Komutanı öldürüldü