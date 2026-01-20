Haberler

Elazığ'da ekipler yolu kardan kapanan köydeki hasta için seferber oldu

Elazığ'da ekipler yolu kardan kapanan köydeki hasta için seferber oldu
Elazığ'ın Palu ilçesindeki Kırkbulak köyünde 80 yaşındaki bir hastaya, kar ve tipi nedeniyle kapanan yola rağmen sağlık ekipleri ulaştı.

Elazığ'ın Palu ilçesinde sağlıkçılar, kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köydeki hastaya İl Özel İdaresi ekiplerinin desteğiyle ulaştı.

Kırkbulak köyünde yaşayan 80 yaşındaki hastanın solunum sıkıntısı çekmesi üzerine yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talep etti.

Bölgeye yönlendirilen ambulans, kar ve tipiden yolu kapanan köye gidemeyince, İl Özel İdaresinden yardım istendi.

Birkaç saatlik zorlu çalışmayla yolun açılmasının ardından köye ulaşan sağlık ekipleri, hastaya evinde ilk müdahaleyi yaptı.

Hasta daha sonra Kovancılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
