Üye Girişi
Haberler

Kar nedeniyle yolda kalan aracını 4 gün sonra buldu

Güncelleme:
Abone Ol

Artvin'in Borçka ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası yolda kalan aracını 4 gün sonra bulan operatör, aracının zarar görmesine rağmen sevinçli olduğunu belirtti.

Kar nedeniyle yolda kalan aracını 4 gün sonra buldu

ARTVİN - Artvin'in Borçka ilçesi Camili bölgesinde yoğun kar yağışı sonrası ulaşıma kapanan köy yolunu açmak için bölgeye aracıyla giden operatörün aracı kar tabakasında kayboldu. Operatör yol kenarında bıraktığı aracına 4 günde ulaşabildi.

Gürcistan sınırında bulunan UNESCO'nun koruması altındaki Türkiye'nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanı sahip bin 900 rakımlı Camili (Macahel) geçidinde kar kalınlığı 2 metreye ulaştı.

Yoğun kar yağışınsa sonrası yaşanan olumsuz hava koşullarını gidermek için karayolları, özel bir şirketi bölgede yetkilendirdi. Şirket sahibi Camili bölgesi halkından aynı zamanda iş makinesi operatörü olan Osman Önder, kar yağışı sonrası ekibiyle bölgeye giderek kar temizleme çalışmasını sürdürüyor.

Geçtiğimiz günlerde kentte etkili olan kar yağışı sonrası bölgeye Toyota marka 4x4 özel aracıyla giden Önder, kar ve çığ nedeniyle ilerleyemeyince aracını yol kenarında bırakmak zorunda kaldı.

Kar yağışının durmasıyla iş makinesiyle eşliğinde kar temizleme çalışması yapan Önder aynı zamanda aracının aramaya başladı. Kara gömülmüş halde 4 gün sonra aracına ulaşan Önder; aracın kaportasında ezikler olsa da maldır cana bir şey olmasın dedi.

Kürek yardımıyla karlara gömülen aracını kurtaran Önder, "Geçtiğimiz günlerde dört beş günlük çalışmayla yolu açtık. Köye inmiştik işlerimiz vardı. Dönül yolunda çığ inmişti. Gecede kar yağışı başlayınca yolu da açamadık. Aracımız yolda mahsur kaldı kar kütlesi kapatmıştı. Sağı solu ezilmiş. Ama can olmadıktan sonra maldır dedik fazla dert etmedik. Ama bu bölgede böyle şeylere sıkça rastlıyoruz. Bir an önce tünel istiyoruz" İfadelerini kullandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Camili Artvin Borçka Ulaşım Hava Durumu Doğal Afetler Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Emekli maaşı ne kadar oldu? 2024 En düşük emekli maaşı kaç TL? SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşı kaç oldu? Züğürt Ağa filmi nerede çekildi? Züğürt Ağa filmi hangi şehirde, hangi köyde çekilmiştir? EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY YENİŞEHİR KURA SONUÇLARI | THY Emlak Konut başvuru sonuçları! Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları açıklandı mı? Uzaya kaç günde gidiliyor? Türk astronotlar kaç günde uzaya gidecek, ne kadar sürecek? İstanbul, İzmir, Baraj doluluk oranları! 17 Ocak Çarşamba İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? AK Parti Ankara adayı açıklandı mı? AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı ne zaman açıklanacak? Ne Gemiler Yaktım final mi? Ne Gemiler Yaktım bitiyor mu? Osmaniye'de Deprem mi oldu? Osmaniye'de nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? E Devlet'e giremiyorum! E Devlet neden açılmıyor, yüklenmiyor? E Devlet'e neden giremiyorum, sebebi ne? Aramızda Kalmasın konuğu Yelda Kırçuval kimdir? Yelda Kırçuval kaç yaşında, nereli? Türk astronotlar ne zaman uzaya gidecek? Alper Gezeravcı hangi tarihte uzaya çıkacak? Bugün hangi diziler var? 17 OCAK TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam televizyonda neler var? 17 Ocak yoklama alınacak mı? 17 Ocak Çarşamba BUGÜN devamsızlık yazılıyor mu, sayılıyor mu? E OKUL KAPANDI MI SON DAKİKA: E Okul not girişi bitti mi, ne zaman bitecek 2024? E-Okul VBS sistemi! Fenerbahçe - Adanaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe - Adanaspor maçı nereden izlenir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title