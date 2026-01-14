Haberler

Malatya'da kar nedeniyle mahsur kalan hasta bebek ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'nın Pütürge ilçesinde kar nedeniyle yolun kapanması sonucu hasta olan bir yaşındaki bebek, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı. Vali Seddar Yavuz, durumu sosyal medya hesabından duyurdu.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde kar nedeniyle mahsur kalan hasta bebeğin ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldığı bildirildi.

Meşedibi Mahallesi'nin yolu kar nedeniyle ulaşıma kapanınca hastalanan bebek, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Pütürge Meşedibi Mahallesi'nde bir yaşındaki bebeğin hasta olduğuna ilişkin ihbar alındığını belirterek, bunun üzerine hastanın ambulans helikopterle Turgut Özal Tıp Merkezine ulaştırıldığını belirtti.

Kaynak: AA / Yeter Erdine - Güncel
Ümit Karan'a havalimanında gözaltı

Eski futbolcu Ümit Karan'a havalimanında gözaltı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray maçı öncesi Atletico Madrid'de ayrılık! 40 milyon euroya satıldı

Galatasaray maçı öncesi Atletico'da ayrılık! 40 milyon euroya satıldı
Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı

Sosyal medyada canlı yayın yaparken, dehşet anlarını kaydetti
Karaciğer nakli için hastaneye kaldırılan Ufuk Özkan'a meslektaş desteği

Hastaneye kaldırılan Ufuk Özkan'ı yalnız bırakmadılar
Trabzonspor, İstanbulspor'a gol oldu yağdı

Trabzonspor plakayı tersten yazdı
Galatasaray maçı öncesi Atletico Madrid'de ayrılık! 40 milyon euroya satıldı

Galatasaray maçı öncesi Atletico'da ayrılık! 40 milyon euroya satıldı
'Geldi İsmet, gitti kısmet' sözleri Meclis'te kavga çıkardı

"Geldi İsmet, gitti kısmet" sözleri Meclis'te kavga çıkardı
İbo yayında yapmadığını bırakmamıştı! Bu kadının kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız

Bu kadının kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız