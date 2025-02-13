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Kar nedeniyle mahsur kalan hamile kadın hastaneye ulaştırıldı

Kar nedeniyle mahsur kalan hamile kadın hastaneye ulaştırıldı
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan hamile kadın, yolun açılmasının ardından hastaneye ulaşmayı başardı. Eşinin aracıyla hastaneye giden kadın, belediye ekiplerine teşekkür etti.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde kar nedeniyle mahsur kalan hamile kadın, yolun açılmasının ardından hastaneye ulaştırıldı.

Beydağı Mahallesi'nde yaşayan hamile kadın, hastaneye gitmek için yardım talebinde bulundu.

Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan mahalle yolu, Battalgazi Belediyesi Karla Mücadele ekiplerinin çalışmasıyla açıldı.

Yolun açılmasının ardından hamile kadın, eşinin arabasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Hamile kadının eşi Mahmut Kaya, belediye ekiplerine teşekkür etti.

Kaya, "Yollarımız kapalı olduğundan dolayı belediyeyi yaklaşık bir saat önce aradık ve hemen geldiler. Başkanımızdan personelimize kadar herkese teşekkür ederim. Bize yardımcı oldular, başka türlü çıkamazdık." ifadesini kullandı.

Beydağı Mahallesi Muhtarı Nuri Bulut ise belediye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel
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