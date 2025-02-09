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Kar nedeniyle hastaneye zor ulaştırılan 80 yaşındaki kadın kurtarıldı

Kar nedeniyle hastaneye zor ulaştırılan 80 yaşındaki kadın kurtarıldı
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Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde, kar nedeniyle yolu kapanan köyde yaşayan 80 yaşındaki tansiyon hastası kadın ekipler tarafından hastaneye götürüldü. Zorlu şartlarda paletli ambulansla hastaya ulaşan sağlık ekipleri, kadının hayati tehlikesini ortadan kaldırdı.

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde, kar nedeniyle yolu kapanan köyde yaşayan 80 yaşındaki tansiyon hastası kadın, ekiplerce hastaneye götürüldü.

Yarımca köyündeki yüksek tansiyon hastası Hatice Güler'in rahatsızlanması üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İlçe merkezine 12 kilometre uzaklıktaki köye hareket eden Şenpazar 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu görevlileri, kar kalınlığının yaklaşık 50 santimetreye ulaştığı bölgede zorlu şartlarda paletli ambulansla hastaya ulaştı.

Köyde ilk müdahalesi yapılan 80 yaşındaki Güler, Şenpazar Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
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