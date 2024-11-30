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Kar nedeniyle boşalan yayla doğaseverleri bekliyor

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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Faraşin Yaylası, kış nedeniyle boşalmış durumda. Her yıl yüzbinlerce küçükbaş hayvana ev sahipliği yapan yayla, doğaseverler için eşsiz bir manzara sunuyor. Kış aylarında yalnızca 4 ailenin kaldığı bölge, dağlar ve mendereslerin kar altında kalmasıyla uzun bir süre sessizliğe bürünüyor.

Kar nedeniyle boşalan yayla doğaseverleri bekliyor

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kış nedeniyle boşalan yaylalar doğaseverleri bekliyor.

Beytüşşebap ilçesine 47 kilometre uzaklıkta bulunan Faraşin Yaylası her yıl yüzbinlerce küçükbaş hayvanı ağırlıyor. Yeşilliğiyle adından söz ettiren yayla, kış aylarının gelmesiyle beraber göçerlerin ayrılmasına neden oluyor. Dağlar ve dev menderesler 5 ay boyunca kar altında kalarak ilkbahar aylarına kadar kimse uğramıyor. Kış aylarında 4 ailenin kaldığı yaylada yolları sürekli açmaya çalışan ekiplerin yanı sıra doğaseverler eşsiz manzarasıyla göz kamaştıran yaylaya gitmeye çalışıyor. Havadan görüntülenen yayla kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kar nedeniyle boşalan yayla doğaseverleri bekliyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERDAR GÖKÇE - Güncel
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