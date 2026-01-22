Haberler

Ordu'da kar küreme aracının çarptığı kişi öldü

Ordu'nun Kabataş ilçesinde, bir kar küreme aracının geri manevra sırasında çarptığı 67 yaşındaki Mesut K. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alındı.

Ordu'nun Kabataş ilçesinde kar küreme aracının çarptığı kişi hayatını kaybetti.

E.A'nın kullandığı kar küreme aracı, Ardıç Mahallesi'nde geri manevra sırasında Mesut K'ye (67) çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Mesut K, kaldırıldığı Aybastı Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Sürücü gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel
