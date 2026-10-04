Kar, Ardahan Posof ile Artvin Şavşat arasındaki bölgeyi beyaza bürüdü

Kar, Ardahan Posof ile Artvin Şavşat arasındaki bölgeyi beyaza bürüdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ardahan'ın Posof ilçesinde hava sıcaklığı düşerken yüksek kesimlerdeki sağanak yerini kara bıraktı. Birçok noktada etkili olan kar, özellikle Posof ile Artvin'in Şavşat ilçesi arasındaki bölgeyi beyaza bürüdü.
Ardahan'ın Posof ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
İlçede hava sıcaklığının düşmesiyle yüksek kesimlerdeki sağanak, yerini kara bıraktı.
Birçok noktada etkili olan kar, özellikle Posof ile Artvin'in Şavşat ilçesi arasındaki bölgeyi beyaza bürüdü.
Kaynak: AA