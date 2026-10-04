Kar, Ardahan Posof ile Artvin Şavşat arasındaki bölgeyi beyaza bürüdü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Ardahan'ın Posof ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

İlçede hava sıcaklığının düşmesiyle yüksek kesimlerdeki sağanak, yerini kara bıraktı.

Birçok noktada etkili olan kar, özellikle Posof ile Artvin'in Şavşat ilçesi arasındaki bölgeyi beyaza bürüdü.

Kaynak: AA