Bitlisli öğrencinin kar altında İstiklal Marşı'nı okuduğu görüntü duygulandırdı

Güncelleme:
Bitlis'in Mutki ilçesinde, geç kaldığı için İstiklal Marşı'na katılamayan 4. sınıf öğrencisi Batuhan Bakır, kar altında tek başına marşı okudu. Görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı ve izleyenleri duygulandırdı.

Bitlis'in Mutki ilçesinde okulun bahçesinde kar altında tek başına İstiklal Marşı'nı okuyan öğrencinin görüntüsü görenleri duygulandırdı.

Atatürk İlkokulu'nda eğitim gören 4. sınıf öğrencisi Batuhan Bakır, 9 Şubat'ta geç kaldığı için İstiklal Marşı'na yetişemedi.

Kar nedeniyle İstiklal Marşı'nın okulun koridorunda okutulduğunu duyan Bakır, kar ve soğuk havaya rağmen okulun bahçesinde tek başına milli marşa eşlik etti.

Bakır'ın cep telefonuyla kaydedilen görüntüsü, sosyal medyada hem ilgi gördü hem de izleyenleri duygulandırdı.

Okul Müdürü Zehra Tonga, örnek davranışından dolayı Bakır'ı tebrik ederek, ona hediye verdi.

