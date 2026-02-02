Sivas'ta kar nedeniyle çatısı çöken ağıldaki 40 koyun telef oldu
Sivas'ın Altınyayla ilçesinde kar nedeniyle çatısı çöken bir ağıldaki 40 koyun telef oldu. Olayın ardından bölgeye sevk edilen belediye ekipleri, enkazdan 5 yaralı koyunu da kurtardı.
İlçeye bağlı Deliilyas beldesinde Ebubekir Zor'a ait ağılın çatısı karın ağırlığına dayanamayarak çöktü.
İhbar üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi.
Telef olan 40 koyun, iş makineleri ve vatandaşların yardımıyla enkazdan çıkarıldı.
Ağıldan çıkarılan 5 koyunun da yaralı olduğu belirtildi.
Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel