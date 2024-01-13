Kapuzbaşı Şelaleleri Yolu Heyelan Nedeniyle Kapanmıştı, Ulaşım Yeniden Sağlandı
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yaşanan heyelan nedeniyle Kapuzbaşı Şelaleleri yolunda ulaşım geçici olarak kapanmıştı. Ancak Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışması sonucunda yol tekrar trafiğe açıldı.
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde heyelan nedeniyle kapanan Kapuzbaşı Şelaleleri yolunda ulaşım yeniden sağlandı.
Alınan bilgiye göre, gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle Yahyalı-Kapuzbaşı Şelaleleri yolu Ceviz Dalı asma köprü mevkisinde heyelan meydana geldi.
Şelalelere ulaşım, bir süre Taşoluk yolundan sağlandı.
Kapanan yol, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerinin çalışmasıyla trafiğe açıldı.