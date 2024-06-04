Kapuzbaşı Şelaleleri Giriş Yolunda Onarım Çalışması Başlatıldı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki Kapuzbaşı Şelaleleri giriş yolunda onarım ve çevre düzenleme çalışması başlatıldı.

Yahyalı Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Kapuzbaşı Şelaleleri giriş yolu Büyükçakır Mahallesi çıkışı ile Aladağlar Milli Parkı giriş yolu, onarım ve çevre düzenleme çalışması dolayısıyla 28 Haziran 2024 tarihine kadar ulaşıma kapalı olacak.

Kapuzbaşı Şelaleleri'ne ulaşım, alternatif olarak Taşoluk-Ulupınar yolu üzerinden sağlanacak.