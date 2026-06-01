Erzurum'da polis yolun karşısına geçen kaplumbağa için trafiği durdurdu

Güncelleme:
Erzurum'un Hınıs ilçesinde bir trafik polisi, yolun karşısına geçmeye çalışan kaplumbağa için trafiği durdurdu. Polis, kaplumbağanın güvenle karşıya geçmesini bekledikten sonra araçların geçişine izin verdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hınıs İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafikte can ve mal güvenliğinin sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler bu kapsamda Muş yönündeki ilçe girişinde uygulama yaptıkları esnada bir kaplumbağanın yolun karşısına geçmeye çalıştığını fark edince araçları durdurdu.

Kaplumbağaya müdahalede bulunmayıp yolun karşısına geçmesini bekleyen trafik polisi, ardından araçların geçişine izin verdi.

İzleyenlerin takdirini toplayan bu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA / Vedat Abak
