Evine gelen tilkiyi "Pisi pisi" diyerek besledi - Haberler

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Evine gelen tilkiyi "Pisi pisi" diyerek besledi

İhlas Haber Ajansı - Nihat Özbay - Güncel
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Evine gelen tilkiyi "Pisi pisi" diyerek besledi Aç kalan tilki yiyecek bulmak için şehir merkezine indi Van'ın Saray ilçesinde yiyecek bulmak için yerleşim merkezine inen tilki, açık bırakılan kapıdan içeri girerek halı üstünde besleniyor.

Evine gelen tilkiyi "Pisi pisi" diyerek besledi

Aç kalan tilki yiyecek bulmak için şehir merkezine indi

VAN - Van'ın Saray ilçesinde yiyecek bulmak için yerleşim merkezine inen tilki, açık bırakılan kapıdan içeri girerek halı üstünde besleniyor.

Van'da bir haftadır etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, insanları kadar yaban hayatı da olumsuz etkiliyor. İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Dolutaş Mahallesi'ne yiyecek bulmak için inen tilki, Mahalle Muhtar Cevdet Öztürk'ün bahçesine girdi. Bir süre bahçede beslediği tilki için artık evinin kapısını açık bırakan muhtar, artık yaban hayvanı odada halı üstünde besliyor. Karnını doyurduktan sonra evden ayrılan tilkinin kapıdan içeri girmesi ve yemek yemesi ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Evine gelen tilkiyi Pisi pisi diyerek besledi

Evine gelen tilkiyi Pisi pisi diyerek besledi

Evine gelen tilkiyi Pisi pisi diyerek besledi

Evine gelen tilkiyi Pisi pisi diyerek besledi

İhlas Haber Ajansı / Nihat Özbay - Güncel

Yerel, Güncel, Haberler

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