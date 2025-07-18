Kapıkule Sınır Kapısı'nda Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Edirne'de polis ve gümrük muhafaza ekiplerince Kapıkule Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda bir tırda 26 kilo 120 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ile İstihbarat Şube müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu, sınır kapısında gerekli tertibat alındı. Ardından Kapıkule gümrük muhafaza personeliyle bir tırda arama yapıldı.

Aramada 26 kilo 120 gram olan sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler A.K. ve Y.K. gözaltına alındı.

Soruşturmanın devamında, uyuşturucu maddenin İstanbul'da alıcılarına ulaştırılmasına yönelik yürütülen çalışmalarda İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile kurulan iş birliği sonucu A.A. ve M.Ç. de yakalandı.

Şüphelilerden uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 16 bin avro ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.K., Y.K., A.A. ve M.Ç. emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Zanlılar "Uluslararası Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.