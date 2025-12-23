Haberler

Kapıkule'de otomobilin çarptığı gümrük muhafaza memuru yaralandı; kaza kamerada

Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'nda, gümrük muhafaza memuru Y.A.'ya bir otomobil çarptı. Yaralanan Y.A., hastaneye kaldırılırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

EDİRNE'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda gümrük muhafaza memuru Y.A.'ya otomobil çarptı. İki araç arasında kalan Y.A. yaralanırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Kapıkule Sınır Kapısı'nda çıkış peronlarında meydana geldi. Gümrük muhafaza memuru Y.A., gişelerde işlemler için sıra bekleyen araçların arasından geçmeye çalışırken, yabancı plakalı bir otomobil aniden hareket etti. Otomobilin çarptığı Y.A., iki araç arasında sıkışarak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Y.A., ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan kaza sonrası gözaltına alınan otomobil sürücüsünün, fren yerine yanlışlıkla gaza bastığını söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber: Olgay GÜLER/EDİRNE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

