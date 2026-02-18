Haberler

Kapıkule Sınır Kapısı'nda 914 kilo esrar ele geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda 914 kilo esrar ele geçirildi
Güncelleme:
Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapmaya çalışan bir TIR ve kamyonette yapılan dedektör köpek aramasında toplam 914 kilo esrar bulundu. Olayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı.

EDİRNE'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapmak üzere gelen TIR ve kamyonette dedektör köpekler 'Thorin' ve Neptün' ile yapılan aramalarda; 914 kilo 33 gram esrar ele geçirildi. Yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, yurda giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen TIR'ı, x-ray taramasına sevk etti. Şüpheli yoğunluk tespit edilen ve hangara alınan TIR'da dedektör köpekler 'Thorin' ve 'Neptün' ile detaylı arama yapıldı. Aramada; bitki parçaları şeklinde tavuk etlerinin arasına gizlenmiş 763 pakette 886 kilo 366 gram esrar ele geçirildi. Yine Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen kamyonette dedektör köpeklerle yapılan aramalarda, 27 kilo 964 gram esrar ele geçirildi. Toplam 914 kilo 33 gram uyuşturucu bulunurken, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

