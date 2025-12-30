Muş'ta yolu kapanan mezradaki hasta, ekiplerin çabasıyla hastaneye ulaştırıldı

Muş'un Korkut ilçesinde yolu kardan kapanan mezrada göğsünden rahatsızlanan 22 yaşındaki Rojda Erol, ekiplerin zorlu çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye bağlı Çınaradı köyünün Demirci mezrasında göğsünden rahatsızlanan Erol'un yakınları, yol kapalı olduğu için 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Bunun üzerine harekete geçen ve bir süre sonra kar nedeniyle yolda ilerleyemeyen sağlık ekipleri, durumu İl Özel İdaresi'ne bildirdi.

Bölgeye yönlendirilen karla mücadele ekipleri, 2 saatlik zorlu çalışma sonucu yolu ulaşıma açtı.

Mezraya ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan hasta, Korkut Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Erol'un yakınları ekiplere teşekkür etti.