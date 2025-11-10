Haberler

Kapaklı'daki Kreşte Şiddet Davasında Duruşma Ertelendi

Güncelleme:
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde özel bir kreşte öğrencilere şiddet uygulandığı iddiasıyla açılan davada 4 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşma ertelemeleri sürerken mağdur aileler sorumluların cezalandırılmasını bekliyor.

Çerkezköy 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya çocukları şiddet gören aileler ve taraf avukatları katıldı.

Çerkezköy 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya çocukları şiddet gören aileler ve taraf avukatları katıldı.

Tutuksuz sanıklar kreş müdürü E.Y, müdür yardımcısı T.K. ile öğretmenler S.M. ve B.Y. duruşmaya katılmadı.

Duruşmaya katılan öğrenci velisi N.Ç, davanın sonuçlanmasını beklediklerini, sorumluların bir an önce hak ettikleri cezayı almasını beklediklerini dile getirdi.

Mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

Olay

Ağustos 2022'de çocuğunun evde oyuncak bebeği kollarını arkaya bağlayarak uyutmasını garipseyen anne nedenini sorgulamış, çocuğunun, Kapaklı ilçesindeki özel kreşte uyumayan çocukların bu şekilde uyutulduğunu ifade etmesi üzerine veli, diğer çocukların aileleriyle görüşmüştü. Diğer velilerin de çocuklarından bu tarz dönüşler alması sonrası aileler Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığına başvurmuştu. Kreşte görevli iki öğretmen hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Görüntülerin iddiaları doğrulaması nedeniyle öğretmenlerin görevlerine son verilmişti.

Görüntülerde söz konusu darpla suçlanan öğretmenlerin bazı öğrencilere sert davrandıkları, bazı öğrencileri itip kaktıkları görülmüştü.

Öğretmenlerin ardından kreş idarecilerinin de görevlerine son verilmişti.

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede öğretmenler S.M. ve B.Y. hakkında, "Kamu görevlisinin sahip olduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle silahla kasten basit yaralama", "Zincirleme kötü muamele" suçlarından, kreş müdürü E.Y. ile müdür yardımcısı T.K. hakkında ise "Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi" suçundan hapis cezası talep edilmişti.

Kaynak: AA / Bünyamin Polat - Güncel
