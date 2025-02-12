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Kapaklı'daki İkiz Göller Karla Kaplandı

Kapaklı'daki İkiz Göller Karla Kaplandı
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki İkiz Göller, kar yağışıyla birlikte beyaza bürünerek muhteşem bir manzara sundu. Turizm Müdürü Karaküçük, bölgenin 4 mevsim ayrı güzellikler barındırdığını belirterek herkesi ziyaret etmeye davet etti.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki İkiz Göller ve çevresi, kar yağışıyla beyaza büründü.

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, AA muhabirine, kar yağışıyla İkiz Göller ve çevresinin ayrı bir güzelliğe büründüğünü söyledi.

Bölgenin 4 mevsim ayrı güzellik sunduğunu anlatan Karaküçük, herkesi bu güzellikleri görmeye davet etti.

İstanbul'a 1 saatlik mesafede ve bölgenin önemli ekoturizm merkezlerinden olan İkiz Göller, kış mevsimi de ziyaretçilerini bekliyor.

Kaynak: AA / Uğur Arslan - Güncel
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